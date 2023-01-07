خامنئي يقرر عزل قائد القوات الأمنية بسبب التساهل مع المحتجين

تواصل – فريق التحرير:

قرر المرشد الإيراني، علي خامنئي، عزل قائد القوات الأمنية في إيران، حسين اشتري، بعدما نقلت مصادر أن خامنئي قد وبخ أشتري بسبب ضعف أدائه في التعامل مع الاحتجاجات.

وأصدر خامنئي قرارا بتعيين أحمد رضا رادان، قائدا جديدا للقوات الأمنية في إيران بعد عزل القائد السابق، حسب “إيران إنترناشيونال”.

قطع خدمة الإنترنت

وعلى صعيد الاحتجاجات، أظهر مقطع فيديو إضرام النار في لافتة عليها صورة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، اليوم السبت، وسط العاصمة الإيرانية طهران.

واستمرت مظاهر الاحتجاج في شوارع إيران، فيما واجهت خدمة الإنترنت خللا شديدا في عدد من المدن، وسبق أن عطلت السلطات الأيرانية خدمات الإنترنت والاتصالات، لمنع التواصل بين المحتجين ورصد الأخبار خلال المظاهرات.

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احتجاجات عفوية

وفي سياق مواز، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في الرابع من يناير الجاري، أن الاحتجاجات التي تتوسع في جميع أنحاء إيران، عفوية وتجاوزت الحدود القومية والجغرافية.

النظام يفصل أستاذُا جامعيًا

وحسب «إيران إنترناشيونال» فقد أدم النظام على فصل فرشيد نوروزي، أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة مازندران، لدعمه الطلاب ورفضه تقديم قائمة الطلاب المضربين رغم الضغوط الأمنية التي تعرض لها.

الأمن الإيراني يقتل 516 متظاهرًا حتى الآن

وكشفت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية وصل إلى ما لا يقل عن 516 شخصًا حتى يوم الاثنين 2 يناير، حيث قُتل ما لا يقل عن 516 شخصًا منذ 17 سبتمبر، يوم بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، حتى يوم الاثنين 2 يناير، منهم 70 على الأقل من الأطفال كانوا دون سن الثامنة عشرة.