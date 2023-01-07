التقديم ينتهي اليوم.. النيابة العامة تعلن عن وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات

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أعلنت النيابة العامة عن توفر (49) وظيفة إدارية وتقنية وهندسية في عدة مدن بالمملكة، للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية، عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المرتبة:

المرتبة السابعة. (23 وظيفة)

المرتبة السادسة. (26 وظيفة)

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

خريجي درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة).

تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

موعد التقديم:

بدأ التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/10هـ الموافق 2023/01/03م، وينتهي اليوم السبت الموافق 14/6/1444هـ ، وذلك عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)