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مركز الملك سلمان للإغاثة يرسل 4 شاحنات تحمل مستلزمات الغسيل الكلوي لليمن
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مركز الملك سلمان للإغاثة يرسل 4 شاحنات تحمل مستلزمات الغسيل الكلوي لليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يرسل 4 شاحنات تحمل مستلزمات الغسيل الكلوي لليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يرسل 4 شاحنات تحمل مستلزمات الغسيل الكلوي لليمن
٠٢:٣٧:١٧ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

عبرت أمس منفذ الوديعة الحدودي 4 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 36 طنا و 400 كيلوجرام من المستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي لتوزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في عدد من المحافظات اليمنية.

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مستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أن الشاحنات التي عبرت عن طريق المنفذ يوم أمس هي جزء من 15 شاحنة إغاثية سيتوالى دخولها عبر المنفذ خلال الأيام القليلة القادمة ومن المقرر أن تحمل على متنها 116 طنا و209 كيلوجرامات من المستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي، سيتم توزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات اليمنية المستهدفة.

 

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وبين أنها تأتي امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتعزيز القطاع الصحي في اليمن.

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