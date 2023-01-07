المجلس الصحي: 4 تأثيرات للدخان على المخ تصل للوفاة

تواصل- فريق التحرير:

حذر المجلس الصحي، من خطورة استنشاق الدخان – سواء كان المتصاعد من الفحم أو غيره- المشتعل خاصة في الأمانة المغلقة على خلايا المخ.

وأوضحت المجلس الصحي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن استنشاق الدخان في مكان مغلق يؤثر على خلايا المخ ويؤدي إلى:

1- خمول وتثاقل.

2- العجز عن الوقوف والحركة.

3- عدم القدرة على طلب الاستغاثة.

4- قد يسبب الوفاة خلال فترة وجيزة.

ووفقًا لموقع “مايو كلينك”: “يَحدث التسمم بأول أكسيد الكربون عندما يَتراكم أول أكسيد الكربون في مجرى الدم. وعند وجود كميات كبيرة من أول أكسيد الكربون في الهواء، يَستبدل جسمك الأكسجين الموجود في خلايا الدم الحمراء بأول أكسيد الكربون. يُؤدي ذلك إلى تلف خطير بالأنسجة، أو حتى الموت.