السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
المجلس الصحي: 4 تأثيرات للدخان على المخ تصل للوفاة
اختفاء شاب أردني ببريطانيا في ظروف غامضة
ناسا تتوقع سقوط قمر اصطناعي خلال ساعات
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التفاصيل
تصريف وسحب أكثر من 8.5 ملايين م3 من مياه الأمطار بالمنطقة الشرقية
مصابين ووفاة.. الصحة تعلن آخر تطورات كورونا في المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

المجلس الصحي: 4 تأثيرات للدخان على المخ تصل للوفاة

المجلس الصحي: 4 تأثيرات للدخان على المخ تصل للوفاة

المجلس الصحي: 4 تأثيرات للدخان على المخ تصل للوفاة
٠٢:٣٤:١٣ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

حذر المجلس الصحي، من خطورة استنشاق الدخان – سواء كان المتصاعد من الفحم أو غيره- المشتعل خاصة في الأمانة المغلقة على خلايا المخ.

وأوضحت المجلس الصحي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن استنشاق الدخان في مكان مغلق يؤثر على خلايا المخ ويؤدي إلى:

1- خمول وتثاقل.

2- العجز عن الوقوف والحركة.

3- عدم القدرة على طلب الاستغاثة.

4- قد يسبب الوفاة خلال فترة وجيزة.

متحدث «الغذاء والدواء» يكشف أسباب تأخر إعلان نتائج فحص الدخان الجديد

ووفقًا لموقع “مايو كلينك”: “يَحدث التسمم بأول أكسيد الكربون عندما يَتراكم أول أكسيد الكربون في مجرى الدم. وعند وجود كميات كبيرة من أول أكسيد الكربون في الهواء، يَستبدل جسمك الأكسجين الموجود في خلايا الدم الحمراء بأول أكسيد الكربون. يُؤدي ذلك إلى تلف خطير بالأنسجة، أو حتى الموت.

الصورة

 

 

الكلمات الدلالية:
المجلس الصحي المخ تأثير الدخان صحة وطب

مواد ذات صلة

المزيد
طائرة خاصة تعود لمطار الرياض بسبب حرارة محركها

طائرة خاصة تعود لمطار الرياض بسبب حرارة محركها

٠٧:١٥ م، الخميس، ٠١ أكتوبر ٢٠١٥
«دشتي» يهنئ سفاح سوريا بيوم ميلاده

«دشتي» يهنئ سفاح سوريا بيوم ميلاده

٠٢:٣١ م، الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠١٥
تفاصيل خطة «المرور» استعداداً لفاعليات معرض الكتاب بالرياض

تفاصيل خطة «المرور» استعداداً لفاعليات معرض الكتاب بالرياض

١٠:٤١ م، الخميس، ٠٩ مارس ٢٠١٧
بنغلاديش تطالب بإعادة توطين اللاجئين الروهنجيا.. وميانمار ترفض

بنغلاديش تطالب بإعادة توطين اللاجئين الروهنجيا.. وميانمار ترفض

٠٨:٠٥ م، الأثنين، ١٠ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *