اختفاء شاب أردني ببريطانيا في ظروف غامضة

تواصل – وكالات:

يكتنف الغموض مصير طالب أردني اختفى في مدينة كولتشيتر بمقاطعة إسيكس ببريطانيا، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الأردنية، متابعتها المستمرة لواقعة اختفائه.

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التواصل مع السلطات البريطانية المختصة

وفور علم الوزارة بالواقعة من أهل الشاب المختفي، أبلغت السلطات البريطانية المختصة، وفتحت قنوات تفاعل يومية مع شرطة مقاطعة إسيكس، لتحديد مكانه، “وفقا لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

ونشرت شرطة مقاطعة إسيكس صور المواطن المفقود، كإجراء اعتيادي في مثل هذه الحالات للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحالة من سكان المنطقة.

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كيف اختفى؟

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة مقاطعة إسيكس، عن فقدان شاب أردني يبلغ 21 عامًا، منذ 22 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الشرطة أن الشاب يدعى أحمد دبور، مقيم في مدينة كولشيستر، مطالبةً أي شخص شاهده أو لديه معلومات عنه، تقديمها إلى أقرب مركز شرطة.

وأشارت الشرطة إلى أن الشاب الأردني غادر فندقًا يدعى “جورج”، واستقل قطارًا إلى بلدة “ستراتفورد” جنوب مقاطعة “يوركشاير”.