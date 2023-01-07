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الإطاحة بمواطن بحوزته 7 آلاف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
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الإطاحة بمواطن بحوزته 7 آلاف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

الإطاحة بمواطن بحوزته 7 آلاف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

الإطاحة بمواطن بحوزته 7 آلاف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
٠٢:٥٧:٠٠ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة بيشة بمنطقة عسير، اليوم، من القبض على مواطن، بحوزته 7350 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.

إحالته إلى النيابة العامة

وأوضح بيان “الأمن العام” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه عثر بحوزة المواطن الموقوف أيضا على سلاح ناري، وأفاد البيان بأنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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كميات القات المخدر كانت مخبأة في مركبة

أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أنها قبضت على مواطن بحوزته 59 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وأوضحت أن كميات القات المخدر كانت مخبأة في مركبة يقودها المواطن بمحافظة العارضة، مؤكدة أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

القبض على ثلاثة مقيمين

وفي وقت سابق، ألقت شرطة جازان، القبض على ثلاثة مقيمين، بينهم يمنيان والثالث هندي بتهمة الاتجار في الفحم المحلي بالمخالفة للقانون.

وضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان، موقعًا يحوي 10 أطنان من الفحم المحلي تم تخزينه لأغراض تجارية، يديره مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيمان من الجنسيتين الهندية واليمنية، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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