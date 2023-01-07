طفل أمريكي يطلق النار على معلّمته
تواصل – فريق التحرير:
على بعد 300 كيلومتر جنوبي العاصمة الأمريكية واشنطن، وتحديدا في مدرسة ريتشنيك الابتدائيّة في نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا، أطلق طفل يبلغ من العمر 6 سنوات النار على معلّمته داخل الفصل، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.
ليس حادثا عرضيا
وقال قائد الشرطة المحلّية ستيف درو، إن حالة المعلمة تتحسن، في حين لم يتسبب الحادث في سقوط أي ضحايا آخرين.
ولفت درو إلى أن الحادث “ليس عرضيا” وأن الطفل مرتكب الواقعة يبلغ من العمر 6 سنوات، وهو محتجز حاليا، موضحا أن مشادة وقعت بين المعلمة والطالب، الذي كان يحمل السلاح الناري، وأنه تم إطلاق طلقة واحدة، حسب “سكاي نيوز عربية”.
وفي سياق متصل، قال جورج باركر، مدير مدارس نيوبورت نيوز، “أشعر بالصدمة والإحباط. نحن بحاجة إلى دعم مجتمعنا للتأكّد من عدم وصول الأطفال إلى الأسلحة”.
جرائم متعددة وأسلحة محظورة
وتنتشر حوادث إطلاق النار في أمريكا بكثرة، خلال الآونة الاخيرة، وذكرت الشرطة الأمريكية، سابقا، أن كثيرا من الأطفال والمراهقين يحملون الأسلحة بما يخالف القوانين.
العنف المسلح في أمريكا أصبح وباءً مدمرًا
وبعد حادث إطلاقٍ للنار في ملهى ليلي في نوفمبر الماضي، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، العنف المسلح في الولايات المتحدة، بأنه وباء مدمر.
وأكد في تصريحات له، على ضرورة مواجهة العنف المسلح في البلاد، مشيرًا إلى أن الحاجة أصبحت ماسة إلى استجابة السلطات في وقف تأثيره المتصاعد على المجتمع.
تصريحات «بايدن»، تأتي تعليقًا على حادث إطلاق للنار في ملهى ليلي في بلدة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 18، وتم اعتقال المشتبه فيه.