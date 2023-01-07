طفل أمريكي يطلق النار على معلّمته

تواصل – فريق التحرير:

على بعد 300 كيلومتر جنوبي العاصمة الأمريكية واشنطن، وتحديدا في مدرسة ريتشنيك الابتدائيّة في نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا، أطلق طفل يبلغ من العمر 6 سنوات النار على معلّمته داخل الفصل، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

ليس حادثا عرضيا

وقال قائد الشرطة المحلّية ستيف درو، إن حالة المعلمة تتحسن، في حين لم يتسبب الحادث في سقوط أي ضحايا آخرين.

ولفت درو إلى أن الحادث “ليس عرضيا” وأن الطفل مرتكب الواقعة يبلغ من العمر 6 سنوات، وهو محتجز حاليا، موضحا أن مشادة وقعت بين المعلمة والطالب، الذي كان يحمل السلاح الناري، وأنه تم إطلاق طلقة واحدة، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وفي سياق متصل، قال جورج باركر، مدير مدارس نيوبورت نيوز، “أشعر بالصدمة والإحباط. نحن بحاجة إلى دعم مجتمعنا للتأكّد من عدم وصول الأطفال إلى الأسلحة”.