السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مصابين ووفاة.. الصحة تعلن آخر تطورات كورونا في المملكة
«حسن الخاتمة» لمتطوع تشييع موتى .. دفن امرأة وسقط ميتًا في المقبرة
تحرك عاجل.. الأمن المصري يعتدي ويعتقل طلابًا كويتيين (فيديو)
هبوط اضطراري لطائرة ركاب في اليابان بعد بلاغ بوجود قنبلة
في 7 أيام.. «الداخلية» تعلن ترحيل 12 ألف وافدًا لهذه الأسباب
اقتحام واعتداء.. انسحاب ممثل أمير الكويت والوفد المرافق من افتتاح حدث رياضي بالعراق (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

مصابين ووفاة.. الصحة تعلن آخر تطورات كورونا في المملكة

مصابين ووفاة.. الصحة تعلن آخر تطورات كورونا في المملكة

مصابين ووفاة.. الصحة تعلن آخر تطورات كورونا في المملكة
٠٢:١٠:٠٤ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 18 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 25 حالة ووفاة حالة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 827,190 حالة، من بينها 2848 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 19 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيانها، أنه بلغ إجمالي حالات التعافي 814,821 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9529 حالة وفاة.

«الصحة» تُطلق حملة للوقاية من الجفاف والروماتيزم والانسداد الرئوي المزمن

الكلمات الدلالية:
فيروس كورونا كورونا كورونا في السعودية وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
وزارة الدفاع تعلن عن 3569 وظيفة في مختلف مناطق المملكة.. رابط التقديم

وزارة الدفاع تعلن عن 3569 وظيفة في مختلف مناطق المملكة.. رابط التقديم

٠٩:٥٢ ص، الثلاثاء، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
تعميم عاجل من البنك المركزي لجميع البنوك في المملكة

تعميم عاجل من البنك المركزي لجميع البنوك في المملكة

٠٢:٥٣ ص، الخميس، ٠٧ أبريل ٢٠٢٢
خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في «الشرقية»

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في «الشرقية»

٠٩:٤٤ م، الأثنين، ٠١ أبريل ٢٠١٩
من خلال هذه الأعراض.. اكتشف النوبة القلبية قبل أشهر من حدوثها

من خلال هذه الأعراض.. اكتشف النوبة القلبية قبل أشهر من حدوثها

٠٧:٣٩ ص، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *