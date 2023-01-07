مصابين ووفاة.. الصحة تعلن آخر تطورات كورونا في المملكة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 18 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 25 حالة ووفاة حالة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 827,190 حالة، من بينها 2848 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 19 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيانها، أنه بلغ إجمالي حالات التعافي 814,821 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9529 حالة وفاة.

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