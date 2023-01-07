الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التفاصيل

تواصل – فريق التخرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسمى الوظيفي

– مُدخل بيانات.

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.

-شهادة الدبلوم في تخصصات ذات صلة.

– مهارات ممتازة في الحاسب الآلي.

-خبرة 1 سنة في مجال العمل.

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– للتقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، عبر موقعها الرسمي:

بوابة التوظيف: ( اضغط هـنـا)