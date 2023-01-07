الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التفاصيل
تواصل – فريق التخرير:
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن.
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وفيما يلي التفاصيل والشروط:
المسمى الوظيفي
– مُدخل بيانات.
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.
-شهادة الدبلوم في تخصصات ذات صلة.
– مهارات ممتازة في الحاسب الآلي.
-خبرة 1 سنة في مجال العمل.
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– للتقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، عبر موقعها الرسمي:
بوابة التوظيف: ( اضغط هـنـا)