السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التفاصيل
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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التفاصيل

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التفاصيل

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التفاصيل
٠٢:١٤:٠٦ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التخرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسمى الوظيفي
– مُدخل بيانات.
المتطلبات:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.
-شهادة الدبلوم في تخصصات ذات صلة.
– مهارات ممتازة في الحاسب الآلي.
-خبرة 1 سنة في مجال العمل.

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– للتقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، عبر موقعها الرسمي:

بوابة التوظيف: ( اضغط هـنـا)

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