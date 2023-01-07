«حسن الخاتمة» لمتطوع تشييع موتى .. دفن امرأة وسقط ميتًا في المقبرة

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في واقعة لا تتكرر كثيرًا تمثل حسن خاتمة لمتطوع دفن موتى في إحدى المحافظات المصرية، سقط مواطن مصري ميتًا بشكل مفاجئ بعد انتهائه من دفن امرأة داخل المقبرة.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فقد دعا متطوع دفن الموتى “التربي”، ويدعى هشام محمد مصطفى في العقد الخامس من عمره، عقب الانتهاء من صلاة الفجر حسب المقربين منه بالمسجد “أن يحسن الله خاتمته”، ولم يدرِ أن هذا اليوم آخر أيام حياته، واستجاب الله دعاءه.

وعقب الانتهاء من صلاة الفجر توجه إلى زراعته كعادة أهل مدينة “الخارجة” بمحافظة الوادي الجديد جنوب غرب محافظة القاهرة، وبعد بزوغ الشمس استدعاه أحد الأشخاص لدفن سيده، وكعادته في فعل الخير لم يتردد لحظة وترك زراعته وتوجه إلى المقبرة للاستعداد لتجهيز المدفن.

وما إن تم الانتهاء من مراسم الدفن، إلا فوجئ الجميع بسقوطه على الأرض مغشياً عليه، وتم نقله لمنزله وتبينت من الكشف الطبي وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وكانت جنازته التي شارك فيها الجميع، شاهدة على عمله الصالح ومحبة الجميع له.