ناسا تتوقع سقوط قمر اصطناعي خلال ساعات

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توقعت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في بيان لها ، أنها تنتظر سقوط قمر اصطناعي من السماء خلال ساعات، مؤكدة أنه يشكل خطرا ضئيلا.

احتمالات إصابة البشر

وأوضحت “ناسا” أن: “معظم القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 5400 رطل “2450 كيلوجراما” سيحترق عند إعادة الدخول إلى الأرض، لكن من المتوقع أن تبقى بعض القطع متماسكة”، وقدرت وكالة الفضاء احتمالات الإصابة من الحطام المتساقط بنحو 1 في 9400، حسب “الحرة”.

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توقعات بموعد سقوط القمر الاصطناعي

من جانبها، توقعت شركة “إيروسبيس كورب” التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، تتوقع سقوط القمر، صباح يوم الاثنين المقبل، وقالت إنه قد يمتد على طول مسار يمر فوق أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ومناطق أقصى غرب أمريكا الشمالية والجنوبية.

وأطلق قمر “(Earth Radiation Budget Satellite (ERBS” في عام 1984 على متن مكوك الفضاء “تشالنجر”، وعلى الرغم من أن العمر المتوقع لعمله كان عامين، إلا أن القمر الاصطناعي استمر في إجراء قياسات الأوزون وغيرها من قياسات الغلاف الجوي حتى تقاعده في عام 2005.