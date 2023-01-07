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اقتحام واعتداء.. انسحاب ممثل أمير الكويت والوفد المرافق من افتتاح حدث رياضي بالعراق (فيديو)
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اقتحام واعتداء.. انسحاب ممثل أمير الكويت والوفد المرافق من افتتاح حدث رياضي بالعراق (فيديو)

اقتحام واعتداء.. انسحاب ممثل أمير الكويت والوفد المرافق من افتتاح حدث رياضي بالعراق (فيديو)

اقتحام واعتداء.. انسحاب ممثل أمير الكويت والوفد المرافق من افتتاح حدث رياضي بالعراق (فيديو)
٠١:١٣:٣٥ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شهد حفل افتتاح بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، المقامة في مدينة البصرة العراقية، أحداثًا مؤسفة أدت إلى انسحاب ممثل أمير الكويت ووفد دولة الكويت من الحدث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر اشتباكاً بالأيدي أثناء الحفل ، أمس الجمعة، في مدينة البصرة العراقية، وبينما لم تستطع القوات الأمنية السيطرة على الموقف، أعلنت البعثة الكويتية انسحابها.

وأكد مسؤول كويتي أنه تعرض للسرقة خلال اقتحام حفل الافتتاح، حيث قال عبدالعزيز السمحان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم: “شقوا جيب دشداشتي بموس.. وباقوا بوكي (محفظتي)”، وفق ما صرح في فيديو نشره حساب موقع “جريدتكم” في تويتر.

وأضاف: “حنا تركنا المنصة وطلعنا بعد خبر عدم دخول ممثل أمير البلاد.. هذا الشيء أزعجنا وضايقنا وتضامنا مع الشيخ فهد ناصر الصباح، وحاليا حنا موجودين في الفندق مقر إقامتنا”.

وقالت مصادر- لإعلام محلي- إن البعثة كانت آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة، حسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وانسحبت من الحفل لأسباب أمنية.

وتابعت : إن أطرافاً غير مدعوة دخلت إلى حفل الافتتاح، وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات، ما أثار الفوضى”.

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يذكر أن الوفد الكويتي كان وصل إلى الملعب برئاسة ممثل الأمير رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر إلى الملعب، وبرفقة وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع.

وبعد الاشتباكات، اقترح وزير الرياضة على الوفد الكويتي أن يغادر الملعب نظرا للانفلات الأمني.

الكلمات الدلالية:
أمير الكويت البصرة العراق كرة القدم ممثل أمير الكويت

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