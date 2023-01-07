هبوط اضطراري لطائرة ركاب في اليابان بعد بلاغ بوجود قنبلة

تواصل – وكالات:

هبطت طائرة ركاب بشكل اضطراري اليوم في مطار بوسط اليابان بعد تلقي بلاغ تحذيري بوجود قنبلة على متنها.

بلاغ عبر مكالمة هاتفية

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الطائرة التابعة لشركة “جيت ستار” هبطت اضطراريًا في مطار “شوبو سينرير” الدولي في مقاطعة آيتشي بعد تلقي اتصال هاتفي زعم فيه أحد الأشخاص أنه وضع قنبلة في الطائرة.

استئناف العمل في المطار

ولم يتم العثور على أي متفجرات أو أشياء مثيرة للارتياب بعد تفتيش الطائرة بشكل كامل، وتم استئناف العمل في المطار بعد ساعات من إغلاقه.

يُذكر أن الطائرة كانت في رحلة داخلية من مطار “ناريتا” بالقرب من العاصمة طوكيو، ومتجهة إلى مطار “فوكوكا” جنوب غربي البلاد، وكانت تقل 136 راكبًا بالإضافة إلى طاقم مكون من ستة أفراد.

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اصطدام طائرتين

نشرت وسائل إعلام، في وقت سابق، فيديو وثقه أحد ركاب المروحية الأسترالية، لحظة اصطدامها بطائرة أخرى، حيث كانت تحمل سياحًا.