السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
هبوط اضطراري لطائرة ركاب في اليابان بعد بلاغ بوجود قنبلة
في 7 أيام.. «الداخلية» تعلن ترحيل 12 ألف وافدًا لهذه الأسباب
اقتحام واعتداء.. انسحاب ممثل أمير الكويت والوفد المرافق من افتتاح حدث رياضي بالعراق (فيديو)
تراجع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
توقعات الأرصاد لهذا اليوم.. وتحذير على أجزاء من 11 منطقة
«دراسة»: الشاي الأخضر يُعالج أمراض القلب ويقلل خطر الوفاة بنسبة 76%

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هبوط اضطراري لطائرة ركاب في اليابان بعد بلاغ بوجود قنبلة

هبوط اضطراري لطائرة ركاب في اليابان بعد بلاغ بوجود قنبلة

هبوط اضطراري لطائرة ركاب في اليابان بعد بلاغ بوجود قنبلة
٠١:٣٠:٣٥ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

هبطت طائرة ركاب بشكل اضطراري اليوم في مطار بوسط اليابان بعد تلقي بلاغ تحذيري بوجود قنبلة على متنها.

بلاغ عبر مكالمة هاتفية

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الطائرة التابعة لشركة “جيت ستار” هبطت اضطراريًا في مطار “شوبو سينرير” الدولي في مقاطعة آيتشي بعد تلقي اتصال هاتفي زعم فيه أحد الأشخاص أنه وضع قنبلة في الطائرة.

استئناف العمل في المطار

ولم يتم العثور على أي متفجرات أو أشياء مثيرة للارتياب بعد تفتيش الطائرة بشكل كامل، وتم استئناف العمل في المطار بعد ساعات من إغلاقه.

يُذكر أن الطائرة كانت في رحلة داخلية من مطار “ناريتا” بالقرب من العاصمة طوكيو، ومتجهة إلى مطار “فوكوكا” جنوب غربي البلاد، وكانت تقل 136 راكبًا بالإضافة إلى طاقم مكون من ستة أفراد.

اقرأ أيضا:

رعب بين ركاب طائرة بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة

اصطدام طائرتين

نشرت وسائل إعلام، في وقت سابق، فيديو وثقه أحد ركاب المروحية الأسترالية، لحظة اصطدامها بطائرة أخرى، حيث كانت تحمل سياحًا.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن  الطائرة المروحية تحطمت على مقربة من متنزه بحري في المنطقة المعروفة بساحل الذهب.
الكلمات الدلالية:
أخبار اليابان طائرة يابانية قنبلة على متن طائرة هبوط اضطراري

مواد ذات صلة

المزيد
جدة.. الإطاحة بـ3 أفارقة امتهنوا سرقة السيارات وتغيير معالمها

جدة.. الإطاحة بـ3 أفارقة امتهنوا سرقة السيارات وتغيير معالمها

٠٢:٥٠ م، السبت، ٢٠ مايو ٢٠١٧
لهذا السبب.. الأمن البيئي يضبط مقيمًا ومخالفًا لنظام أمن الحدود في مكة

لهذا السبب.. الأمن البيئي يضبط مقيمًا ومخالفًا لنظام أمن الحدود في مكة

١١:٥٦ م، الجمعة، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
صهاينة يحرقون منزلاً فلسطينياً فوق رؤوس أصحابه بالخليل

صهاينة يحرقون منزلاً فلسطينياً فوق رؤوس أصحابه بالخليل

٠٢:٣٨ م، الأربعاء، ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
خادم الحرمين يوجه بصرف أكثر من 1.6 مليار ريال لمستفيدي الضمان خلال 72 ساعة

خادم الحرمين يوجه بصرف أكثر من 1.6 مليار ريال لمستفيدي الضمان خلال 72 ساعة

٠٢:٤٦ م، السبت، ٢٥ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *