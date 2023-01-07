«دراسة»: الشاي الأخضر يُعالج أمراض القلب ويقلل خطر الوفاة بنسبة 76%

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أظهرت دراسة حديثة أن الأفراد الذين تناولوا أكبر كميات من الشاي الأخضر قللوا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 82%.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين شربوا ما لا يقل عن خمسة أكواب من الشاي الأخضر يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 76% مقارنة بمن لم يشربوا.

وفي بعض الحالات، انخفض خطر الموت القلبي الوعائي بنسبة 82% لدى النساء، كما وُجد، وكان الانخفاض في خطر الإصابة بالأمراض مدفوعا إلى حد كبير بالمحتوى العالي لمضادات الاكسدة في الشاي الأخضر، وأكثرها وفرة هو epigallocatechin gallate (EGCG).

غني بالبوليفينول

وأوضحت الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، أن الشاي الأخضر غني بالبوليفينول، الذي له خصائص مضادة للأكسدة قوية.

ويسلط التحليل التلوي الذي نشرته هيئة الصحة الضوء على أن العديد من الدراسات قد وجدت صلة بين EGCG وتقليل الإصابة بالسرطان.

وأوضح الباحثون: “لاحظنا زيادة كبيرة في متوسط وقت الاستجابة للورم الأول، وانخفاضا تقريبيا بنسبة 70% في عبء الورم، وانخفاض بنسبة 87% في عدد الأورام الغازية لكل حيوان حامل للورم في مجموعات الفئران التي تشرب شاي أخضر. ولوحظت حماية مماثلة في نماذج حيوانية أخرى للسرطان، بما في ذلك سرطان البروستات والجلد والرئة”.

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