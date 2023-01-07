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من اليوم وحتى الثلاثاء.. «الأرصاد» يتوقع أمطارًا رعدية على معظم مناطق المملكة

من اليوم وحتى الثلاثاء.. «الأرصاد» يتوقع أمطارًا رعدية على معظم مناطق المملكة

من اليوم وحتى الثلاثاء.. «الأرصاد» يتوقع أمطارًا رعدية على معظم مناطق المملكة
٠٣:١٢:٢١ ص، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، اليوم السبت على أجزاء من مناطق الرياض والباحة والشرقية.

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توقعات بأمطار على الرياض ومحافظاتها

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن منطقة الرياض ومحافظاتها «الدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء» ستشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنياً بمدى الرؤية حتى الساعة (11:00) صباحًا.

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واضاف أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير، مت المتوقع أن تكون على موعد مع أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية حتى الساعة (08:00) مساءً، موضحاً أن أجزاء من المنطقة الشرقية ستشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول حتى الساعة (11:00) صباحًا.

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أمطار رعدية على معظم المناطق

وتوقع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من السبت إلى الثلاثاء على مناطق؛ «الرياض و الشرقية و مكة و جدة و المدينة و الطائف و القصيم و حائل و الأحساء و الباحة و عسير و الجوف و الحدود الشمالية و تبوك».

حالة قطبية تبدأ الأحد

من جهته، تحدث محلل الطقس عبد الله الحربي عن حاله قطبيه من الأحد توثر بأمطار متوسطه على أجزاء من المناطق الشماليه وأجزاء من منطقة مكه والقصيم وحايل والوسطى والحدود الشماليه وشمال الشرقيه والكويت والثلوج محتمله في اللوز وحرة رحيب والجلاميد والحدود مع العراق شمال منطقة الجوف.

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«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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