الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الآن.. شاهد مياه الأمطار والسيول تجري في شوارع الهفوف بالأحساء
«الإرياني»: الحوثي يعتقل مئات السيدات اليمنيات في ظروف إنسانية سيئة
شاهد.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على شمال غرب الأفلاج
تنبيه مهم من «حساب المواطن» حول إلغاء الاستحقاق إذا كان المستفيد الرئيسي غير مؤهل
لهذه الأسباب.. أسعار النفط تُسجل أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر
5 أطعمة لرئتين صحيتين في الشتاء.. تعرف عليها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الآن.. شاهد مياه الأمطار والسيول تجري في شوارع الهفوف بالأحساء

الآن.. شاهد مياه الأمطار والسيول تجري في شوارع الهفوف بالأحساء

الآن.. شاهد مياه الأمطار والسيول تجري في شوارع الهفوف بالأحساء
٠٢:١٩:١١ ص، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد، من استمرار حالة «مدرار» المطرية، تتساقط الآن كميات غزيرة من الأمطار على الهفوف بالأحساء في المنطقة الشرقية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، شهدت الهفوف بالأحساء هطول أمطار غزيرة وسط انخفاض في درجات الحرارة وأجواء شتوية باردة.

جريان السيول وأمطار على الرياض والشرقية

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وأوضح انه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحةوالمخاطرة، وضرورة الالتزام بالتعليمات.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذّر من تساقط أمطار غزيرة على الرياض والشرقية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأمطار الشرقية الهفوف جريان السيول

مواد ذات صلة

المزيد
تسمية “الخليج الفارسي” بطائرة الخطوط السعودية تثير الجدل (صورة)

تسمية “الخليج الفارسي” بطائرة الخطوط السعودية تثير الجدل (صورة)

٠٩:٤٣ م، الخميس، ١٧ أبريل ٢٠١٤
أولياء أمور يطالبون بوضع وثيقة حقوق لأسر الطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة

أولياء أمور يطالبون بوضع وثيقة حقوق لأسر الطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة

٠١:٥١ ص، الأثنين، ٠٩ مايو ٢٠١٦
«شرطة حائل» توضح حقيقة وفاة عائلة «العتيق» قبل سنوات

«شرطة حائل» توضح حقيقة وفاة عائلة «العتيق» قبل سنوات

١١:٥٨ ص، الخميس، ١٣ أغسطس ٢٠١٥
إبعاد استشاري في مستشفى حائل أساء للقرآن الكريم

إبعاد استشاري في مستشفى حائل أساء للقرآن الكريم

٠٢:٣٧ ص، الأربعاء، ٠٦ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *