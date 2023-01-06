الآن.. شاهد مياه الأمطار والسيول تجري في شوارع الهفوف بالأحساء

تواصل – فريق التحرير:

وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد، من استمرار حالة «مدرار» المطرية، تتساقط الآن كميات غزيرة من الأمطار على الهفوف بالأحساء في المنطقة الشرقية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، شهدت الهفوف بالأحساء هطول أمطار غزيرة وسط انخفاض في درجات الحرارة وأجواء شتوية باردة.

شوارع #الهفوف #الاحساء الان مع استمرار هطول الامطار ب غزارة حتى هذه الساعة

ليلة السبت ١٤ جماداخر ١٤٤٤

📷 هاوي بلادي pic.twitter.com/6gckt8hHLx — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) January 6, 2023

جريان السيول وأمطار على الرياض والشرقية

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وأوضح انه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحةوالمخاطرة، وضرورة الالتزام بالتعليمات.

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