توضيح من «حساب المواطن»: يجب أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة للأحوال المدنية 

تواصل- فريق التحرير

قال برنامج حساب المواطن، إنه لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، ردا على أحد المستفيدين.

ورد حساب المواطن قائلا: «لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية، وفي حال تم تحديث “الحالة الاجتماعية” بإمكانك التوجه إلى حسابك من خلال (تفاصيل الطلب- بيانات عامة) وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة “حفظ” ثم تقديم الطلب من المراجعة».

وفي 18 ديسمبر 2022، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي 11 من الشهر الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

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https://twitter.com/Citizen_care/status/1610501659762778113