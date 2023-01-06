«الإرياني»: الحوثي يعتقل مئات السيدات اليمنيات في ظروف إنسانية سيئة

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن مليشيات الحوثي اعتقلت مئات السيدات اليمنيات في ظروف إنسانية سيئة.

المعتقلات بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن عدد النساء المختطفات في معتقلات الحوثيين منذ انقلابهم بلغ نحو 1700 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، يواصل الحوثيون اعتقالهن، والمئات منهن في ظروف سيئة، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ للقيم والأعراف اليمنية.

المليشيات تختطف مذيعة تلفزيونية

وأضاف أن المليشيا قامت باختطاف المذيعة التلفزيونية أشواق اليريمي، أثناء سفرها بين محافظتي صنعاء وذمار، بحجة عدم وجود محرم، وتم اقتيادها لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، امتداد لجرائم اختطاف النساء وإخفائهن قسريًا على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.

مطالب بوقف الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيات

وطالب الإيراني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية التي تكشف حقيقة الحوثيين باعتبارهم تنظيمًا إرهابيًا، وممارسة ضغط حقيقي عليهم لإطلاق كافة المختطفات فورًا، ووقف الجرائم والانتهاكات بحق النساء اليمنيات.

شحنات الأسلحة الإيرانية ما زلت تصل للحوثي

في الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، أن إيران تواصل إرسال المزيد من شحنات الأسلحة المحظورة دوليا، في مسعى لتحويل اليمن إلى نقطة تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وطالب المجتمع الدولي بدور فاعل في ردع التهديدات الإرهابية الحوثية، والتدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني، والعمل على إنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة من أيدي الحوثي ومليشياته.

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