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شاهد.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على شمال غرب الأفلاج

شاهد.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على شمال غرب الأفلاج

شاهد.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على شمال غرب الأفلاج
٠١:٣٣:١٨ ص، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الحالة المطرية، تتساقط الآن كميات غزيرة من الأمطار على شمال غرب محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار ليلية غزيرة على الأفلاج، وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض درجات الحرارة.

جريان السيول وأمطار على الرياض والشرقية

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وأوضح انه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأفلاج الحالة المطرية الرياض الطقس

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