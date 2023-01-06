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لهذا السبب.. «ماسك» يخسر 13 مليار دولار في أول أسبوع من 2023
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لهذا السبب.. «ماسك» يخسر 13 مليار دولار في أول أسبوع من 2023

لهذا السبب.. «ماسك» يخسر 13 مليار دولار في أول أسبوع من 2023

لهذا السبب.. «ماسك» يخسر 13 مليار دولار في أول أسبوع من 2023
٠٢:٢٠:٣٦ ص، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

تكبد الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” خسائر تقدر بـ13 مليار دولار في الأسبوع الأول من العام الحالي، بعد أن تعرض لخسارة قياسية في 2022.

 وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، فقد الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» نحو 13 مليار دولار من ثروته في العام الحالي وحتى نهاية جلسة الخميس، لتصل إلى 124 مليار دولار.

ويحتل «ماسك» المرتبة الثانية في قائمة أثرياء العالم بعد الفرنسي «برنارد أرنو» الذي يبلغ صافي ثروته 169 مليار دولار.

200 مليار دولار

 وكان «ماسك» قد أصبح أول شخص في التاريخ يفقد 200 مليار دولار من ثروته في عام واحد، مع الخسائر الحادة لسهم “تسلا” في عام 2022.

 وهبط سهم «تسلا» بنسبة 65 % في العام الماضي، مع قلق المستثمرين بشأن الطلب على سياراتها الكهربائية مع مخاوف الركود الاقتصادي ورفع معدلات الفائدة.

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