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برنامج خادم الحرمين للابتعاث مستمر في استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي 2023/ 2024م
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برنامج خادم الحرمين للابتعاث مستمر في استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي 2023/ 2024م

برنامج خادم الحرمين للابتعاث مستمر في استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي 2023/ 2024م

برنامج خادم الحرمين للابتعاث مستمر في استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي 2023/ 2024م
٠٢:٤٣:٠٤ ص، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أنه مستمر في استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي  2023/ 2024م.

مسارات القبول في برنامج الابتعاث

وأوضح أن استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي 2023/ 2024م، مستمر وأن التقديم  نتاح عبر هذه المسارات:

1 – مسار واعد.

2 – مسار امداد.

3 – مسار الرواد.

4- مسار البحث و التطوير.

وأضاف أن فترة التقديم بدأت منذ الرابع من ديسمبر الماضي، وتستمر حتى الخامس من مايو من العام الجاري 2023م.

🔴 | مازال التقديم متاح (برنامج الابتعاث ) برنامج خادم الحرمين الشريفين لـ #الابتعاث يعلن بدء استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي  2023/ 2024م - مسار الرواد - مسار امداد - مسار البحث و التطوير - مسار واعد التفاصيل https://moe.gov.sa/scholarship-program/index.html #الابتعاث

وتأتي هذه النسخة ضمن إستراتيجية برنامج الابتعاث التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.

البرنامج يشمل أفضل التخصصات النوعية

ومن المقرر أن البرنامج يشمل أفضل التخصصات النوعية من الجامعات العالمية الرائدة، التي تم اختيارها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق متطلبات سوق العمل ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات، وكذلك دعم التخصصات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة بالمملكة، بما يسهم في تحقيق التنافسية العالمية.

الاطلاع على قائمة الجامعات العالمية المتوفرة

وأشارت إلى توافر شروط وضوابط الابتعاث للعام الأكاديمي 2023 / 2024م عبر البوابة الإلكترونية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بحيث يمكن لراغبي الابتعاث الاطلاع على قائمة الجامعات العالمية المتوفرة، وكذلك التخصصات المتاحة، وذلك من خلال هذا الرابط.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الابتعاث الخارجي برنامج الابتعاث خادم الحرمين طلبات القبول

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