الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
لهذا السبب.. «ماسك» يخسر 13 مليار دولار في أول أسبوع من 2023
الآن.. شاهد مياه الأمطار والسيول تجري في شوارع الهفوف بالأحساء
«الإرياني»: الحوثي يعتقل مئات السيدات اليمنيات في ظروف إنسانية سيئة
شاهد.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على شمال غرب الأفلاج
تنبيه مهم من «حساب المواطن» حول إلغاء الاستحقاق إذا كان المستفيد الرئيسي غير مؤهل
لهذه الأسباب.. أسعار النفط تُسجل أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه مهم من «حساب المواطن» حول إلغاء الاستحقاق إذا كان المستفيد الرئيسي غير مؤهل

تنبيه مهم من «حساب المواطن» حول إلغاء الاستحقاق إذا كان المستفيد الرئيسي غير مؤهل

تنبيه مهم من «حساب المواطن» حول إلغاء الاستحقاق إذا كان المستفيد الرئيسي غير مؤهل
٠١:٣١:٢٤ ص، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير

قال برنامج حساب المواطن، إنه إذا كان المستفيد الرئيسي غير مؤهل يتم إلغاء استحقاق التابعين.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، ردًا على أحد المستفيدين.

ورد حساب المواطن قائلا: «في حال كان المستفيد الرئيسي غير مؤهل فإنه يلغي استحقاق التابعين، وبإمكانه مراجعة حسابه في البوابة الإلكترونية وتحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية».

وفي 18 ديسمبر 2022، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي 11 من الشهر الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ «62»

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم استحقاق التابعين حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
مساء اليوم.. انتخاب رئيس لمجلس رجال الأعمال بالجبيل

مساء اليوم.. انتخاب رئيس لمجلس رجال الأعمال بالجبيل

١٠:٤٥ ص، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥
خبراء عقارات: الرسوم الجديدة تخفض أسعار الأراضي البيضاء

خبراء عقارات: الرسوم الجديدة تخفض أسعار الأراضي البيضاء

١١:٠٠ ص، الأثنين، ١٢ ديسمبر ٢٠١٦
هكذا تمنع القراصنة من سرقة معلومات هاتفك عبر “واي فاي”

هكذا تمنع القراصنة من سرقة معلومات هاتفك عبر “واي فاي”

١٢:٢٩ م، الخميس، ٠٥ فبراير ٢٠١٥
برعاية تواصل.. الموسم الثاني من تكريم رواد الإعلام الهادف الأحد المقبل

برعاية تواصل.. الموسم الثاني من تكريم رواد الإعلام الهادف الأحد المقبل

٠٩:٥١ م، السبت، ١٨ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *