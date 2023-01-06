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الموافقة على دواء جديد لعلاج مرضى ألزهايمر في أمريكا

الموافقة على دواء جديد لعلاج مرضى ألزهايمر في أمريكا

الموافقة على دواء جديد لعلاج مرضى ألزهايمر في أمريكا
٠١:٢٥:٤٠ ص، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، دواءً جديدًا لإبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر.

«لوكانيماب» دواء جديد لعلاج ألزهايمر

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن موافقة الوكالة الأمريكية على الدواء ليكيمبي والمعروف أيضا بتسمية لوكانيماب، تأتي بعد أيام قليلة على تقرير للكونجرس وجه فيه انتقادات حادة للوكالة لإعطائها الضوء الأخضر لدواء آخر لعلاج مرضى ألزهايمر.

في الوقت نفسه، نجح باحثون في مستشفى ألماني، في تحديد منطقة بالدماغ يمكنها الاستجابة للتحفيز الكهربائي في علاج المصابين بمرض الزهايمر، فيما قد يكون اكتشافا طبيا ثوريا، والذي توصلوا إليه عن طريق تجارب معملية ناجحة.

وأكد الأطباء أن اكتشافهم المتعلق بالتعامل مع الزهايمر بدأ خلال علاج مريض سمنة، حيث أدى التحفيز العميق معه إلى استرجاع ذكريات الماضي، بما في ذلك ذكريات مفاجئة من الطفولة والمراهقة، حسب «سبوتنيك».

البنجر الأحمر يساعد في علاج المرض

ووفقًا لخبراء الصحة والتغذي، فإن البنجر الأحمر، بسبب احتوائه على فيتامين سي، يساعد كثيرًا على تقوية جهاز المناعة، حيث يتباطأ تدفق الدم إلى الدماغ وتنخفض الوظيفة الإدراكية تدريجيًا، وذلك بسبب ارتباط انخفاض تدفق الدم إلى خلايا الدماغ بتطور الخرف ومرض ألزهايمر.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا البنجر الأحمر الزهايمر دواء جديد مرضى ألزهايمر

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