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لهذه الأسباب.. أسعار النفط تُسجل أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر

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لهذه الأسباب.. أسعار النفط تُسجل أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر

لهذه الأسباب.. أسعار النفط تُسجل أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر

لهذه الأسباب.. أسعار النفط تُسجل أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر
٠١:٣٠:٠٢ ص، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر، حيث استقر خام غرب تكساس الوسيط في ختام التداولات عند 73.77 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه إلى 75.45 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر الخام الأمريكي بنسبة 9% تقريبا، مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر الماضي، وفق وكالة “سبوتنيك”.

وجاء الأداء الأسبوعي السيئ بعد انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10% بين الثلاثاء والأربعاء، وهو الأسوأ لأول يومي تداول في العام منذ عام 1991.

وأغلق خام “برنت” المتداول في لندن منخفضا 12 سنتا، أو 0.2%، عند 78.57 دولار للبرميل، فيما وصل خام القياس العالمي إلى مستوى مرتفع بلغ 80.56 دولار يوم الجمعة، وعلى مدار الأسبوع ، انخفض بنسبة 9% تقريبا.

كورونا الصين

جاء انهيار أسعار النفط الخام في اليومين الأولين من هذا العام على خلفية تحذيرات جديدة بشأن ركود عالمي، ومخاوف من وقوع الصين في أزمة فيروس كورونا مماثلة لتلك التي مرت بها قبل ثلاث سنوات.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة نمت بمقدار 223 ألف في الشهر الماضي، أي أقل بنحو 40 ألف من مستوى نوفمبر، وبأقل رقم منذ إضافة 199 ألف وظيفة في ديسمبر 2021.

ولا تزال الأسواق تراهن على قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في قراره المقبل بشأن السياسة في فبراير، بعد زيادة 425 نقطة أساس في العام الماضي.

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