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5 أطعمة لرئتين صحيتين في الشتاء.. تعرف عليها

5 أطعمة لرئتين صحيتين في الشتاء.. تعرف عليها

5 أطعمة لرئتين صحيتين في الشتاء.. تعرف عليها
٠١:٢٧:٣٩ ص، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

نصح أطباء بتناول 5 أنواع من الأطعمة والمشروبات للحفاظ على صحة الرئتين، لا سيما في فصل الشتاء، نظرا لدورها الحيوي في توفير الأكسجين اللازم لمواصلة الجسم وظائفه المتعددة، خاصة مع انتشار الفيروسات التنفسية.

ونشر موقع “هيلث لاين” الطبي قائمة بهذه الأغذية والمشروبات المفيدة لصحة الرئتين وهي:

1-الفلفل 

يُعد من بين أغنى مصادر فيتامين “سي”، كما يعمل كمضاد قوي للأكسدة، الأمر الذي يجعله مفيدا في مواجهة الالتهابات وخصوصا بالنسبة للمدخنين.

2-التفاح 

تناول التفاح بانتظام قد يساعد في تعزيز وظائف الرئة، كما أنه يخفض مخاطر الإصابة بالربو وسرطان الرئة، وذلك نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة بما فيها فيتامين “سي”.

3-اليقطين 

اليقطين يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية التي تعزز صحة الرئة مثل “الكاروتينات”، بما في ذلك “بيتا كاروتين” و”لوتين” و”زياكسانثين”.

4-الكركم 

“الكركمين”، المكون النشط الرئيسي في الكركم، مفيد بشكل خاص لدعم وظائف الرئة، كما أن تناوله من قبل المدخنين حسّن من وظيفة الرئة لديهم مقارنة بمن لم يقوموا بذلك.

5-الشاي الأخضر 

الشاي الأخضر يمنع تليف الأنسجة في الرئتين، نظرا لغنى هذا المشروب بمضادات الأكسدة والالتهابات.

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