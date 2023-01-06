اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة «تواصل»، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 14 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 7 يناير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:23 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 14 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:39
المدينة – 5:44
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:27
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:33
المدينة – 3:29
الرياض – 3:00
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:54
المدينة – 5:49
الرياض – 5:20
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:24
المدينة – 7:19
الرياض – 6:50