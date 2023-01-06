اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة «تواصل»، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 14 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 7 يناير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:23 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 14 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:39

المدينة – 5:44

الرياض – 5:16

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:33

المدينة – 3:29

الرياض – 3:00

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:54

المدينة – 5:49

الرياض – 5:20

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:24

المدينة – 7:19

الرياض – 6:50