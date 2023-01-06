«البيت الأبيض»: العلاقات بين أمريكا والمملكة متينة وإستراتيجية وتعود لـ 80 عامًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة متينة وإستراتيجية.

وأكد أن العلاقات بين البلدين تاريخية وممتدة وعميقة وتعود لـ 80 عامًا، من التعاون المشترك والتشاور البناء الذي يعد مثالًا مميزًا في المنطقة.

تقوية العلاقات لخدمة المشاريع العملاقة

في الوقت نفسه، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد أهمية تفعيل دور الشراكة الإستراتيجية بين الشركات الأمريكية والشركات بالمملكة، وذلك خلال زيارته أمس للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك.

المملكة تتمتع بأنظمة وقوانين مرنة للاستثمار

وأضاف أنه على الجميع مضاعفة الجهود لخدمة المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، لاسيما في مشاريعها المستقبلية التي تعد تبوك مركزاً لها، وأن بلاده جاهزة جاهزون للمشاركة فيها، لما تتمتع به أنظمة وقوانين الاستثمار في المملكة.

العمل يجري على تقوية العلاقات بين البلدين

وأوضح أن العمل يجري على تقوية العلاقات بين البلدين لخدمة المشاريع العملاقة في السعودية، مشيداً بما تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على جميع الأصعدة، معربًا عن التطلع لمواصلة الجهود ومضاعفتها للدفع بعجلة التنمية بين البلدين، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة لمنطقةٍ اقتصادية جاذبة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه وزير الخارجية الأمريكي، أن إيران تؤجج الحرب في أوكرانيا بتزويدها روسيا بالمسيرات، مشددًا على إيران بسرعة وقف دعمها لحرب روسيا في أوكرانيا.

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