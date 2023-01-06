وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر

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أعلنت جامعة عين شمس في مصر عن وفاة المرأة التي أُجري لها أول حالة زراعة رئة من متبرع حي.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، أن الوفاة حدثت عقب النجاح النسبي لمدة 3 أسابيع للمريضة، وفصلها عن أجهزة الإرواء الرئوي القلبي وأجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء في البرنامج التأهيلي البدني للمساعدة على الحركة والمشي، ولكن حدث تدهور مفاجيء وهو ما يحدث في مثل هذه الحالات بنسبة 30%؛ مما أدى إلى وضعها مرة أخرى على أجهزة التنفس الصناعي،

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رفض جسم المريضة للرئة

وأشارت إلى أن الطاقم الطبي قام علي الفور بإجراء عدد من الفحوصات الطبية والتي أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التي تمت زراعتها بشكل عنيف، بالرغم من تلقي أفضل العلاجات المتاحة بالعالم.

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تكريم أسرة المتوفاة

وأعلنت جامعة عين شمس ومستشفياتها عن كافة التقدير والاحترام لعائلة المتوفاة والمتبرعين واستقبالهم بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

وأعلنت جامعة عين شمس عن الاستمرار بعزيمة وصبر بالعلم والتدريب في برنامج زراعة الرئة، لاحتياج المرضى وقائمة الانتظار التي لدينا، وثقتنا في فريقنا الطبي لزراعة الرئة المتميز والذي حصل على أفضل تدريب وتجهيز مع أفضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة.