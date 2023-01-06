العالم في أسبوع.. الأمطار وتعليق الدراسة والتقديم لحجاج المملكة و«كورونا» يضرب الصين

تواصل – فريق التحرير

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولا المملكة:

بدء التقديم للحجاج من داخل المملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن بدء التقديم وحجز المقاعد على الحج لعام 1444هـ لضيوف الرحمن من داخل المملكة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بإمكانك التقديم على الحج، عبر موقع وزارة الحج والعمرة الإليكتروني، أو تطبيق نسك.

الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهرالثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، ووافق المجلس على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية (المعدلة).

أمطار غزيرة وتعليق الدراسة في عدة مدن

شهدت المملكة أمطارا غزيرة ف عدة مدن ما أدى إلى تعليق الدراسة في العديد من المدارس والجامعات، بينما واصلت فرق الدفاع المدني شفط المياه من الطرق وتذليل العقبات أمام السكان.

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

التحقيق مع امرأة «خالفت الذوق العام» في جدة

أحالت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، امرأة مخالفة للائحة الذوق العام لجهة الاختصاص.

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، بلاغًا عن امرأة مخالفة للوائح الذوق العام أثناء سيرها في أحد الشوارع، وتبين من إجراءات الاستدلال أنها تعاني من حالة مرضية، بحسب الأمن العام.

وفاة شخص بحادث سقوط بمنحدر جبلي في الشفا

باشر مدني الطائف حادث سقوط شخصين بمنحدر جبلي بالشفا نتج عنه إصابة أحدهما ووفاة الآخر.

وأوضحت المديرية أن فرق الإنقاذ التابعة لها باشرت موقع الحادث الذي وقع في مركز الشفا بمحافظة الطائف.

وأضافت: الحادِث أسفر عن وفاة شخص وإصابة الآخر، فيما اتخذت القوات التابعة لها الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ثانيا: الدولي

أول دولة عربية تُلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لكورونا

في قرار عاجل لأول دولة خليجية تُلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لفيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن فرض متطلبات جديدة لجميع المسافرين من المواطنين والمقيمين والزوار القادمين من الصين إلى الدوحة.

وأوضحت في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه اعتبارًا من مساء يوم غد الثلاثاء فإنه يتعين على جميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من الصين، بغض النظر عن حالة التطعيم أو المناعة، تقديم نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر»، وذلك في غضون 48 ساعة من وقت المغادرة إلى قطر.

الصحة العالمية توجه بيانا شديد اللهجة إلى الصين

وجهت منظمة الصحة العالمية، بيانا شديد اللهجة إلى الصين، يطالبها بالمزيد من الشفافية في الإفصاح عن البيانات الفعلية الخاصة بحالة فيروس كورونا في البلاد وأعداد المصابين

وطلبت المنظمة العالمية، مجددا، المشاركة المنتظمة لبيانات محددة حول الوضع الوبائي، في الوقت الفعلي، بما في ذلك المزيد من البيانات حول التسلسل الجيني وتأثير المرض والحالات التي تستلزم الدخول إلى المستشفى وإلى وحدات العناية المركزة وكذلك حول الوفيات، حسب “الشرق الأوسط”.

ثوار إيران يتوعدون خامنئي

ظهرت والدة أحد ضحايا الاحتجاجات في إيران، في مقطع فيديو، تتوعد مرشد إيران على خامنئي ورجال نظامه بالسقوط بشكل عاجل.

وقطعت المرأة على نفسها وعدا بأن تعم وليمة لشباب الثورة الإيرانية حال سقوط خامنئي، وقالت إن الثوار عازمون على المضي في ثورتهم حتى النهاية.

روسيا تجهز لمعركة «الحسم» في أوكرانيا بمرتزقة إيران

يبدو أن روسيا قررت إنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف نزيف الأرواح والمعدات لديها، من خلال التجهييز لشن هجوم بري واسع يحسم المعركة لصالحها.

ونقلت “الجريدة” الكويتية، عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الإيرانية، أن روسيا تحضّر لـ “معركة كسر عظم” في أوكرانيا، بالاعتماد على مساندة ضرورية من إيران.

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