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مسابقة القرآن والأذان العالمية تبدأ مراحلها إلكترونيًا وتنتهي في «عطر الكلام»
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مسابقة القرآن والأذان العالمية تبدأ مراحلها إلكترونيًا وتنتهي في «عطر الكلام»

مسابقة القرآن والأذان العالمية تبدأ مراحلها إلكترونيًا وتنتهي في «عطر الكلام»

مسابقة القرآن والأذان العالمية تبدأ مراحلها إلكترونيًا وتنتهي في «عطر الكلام»
١١:٤٧:٢١ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

انطلقت مسابقة القرآن والأذان العالمية بمنافسات إلكترونية بين المشاركين الذين أتيح لهم التسجيل في المسابقة عبر موقعها الإلكتروني، ورفع مقاطع صوتية لمشاركاتهم في المرحلة الأولى للمسابقة.

المسابقة هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم

وتعتبر المسابقة، هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم، حيث مكَّنت المسابقة المتنافسين من:

1 –  التسجيل باللغتين العربية والإنجليزية في موقعها.

2 – فتح حساب شخصي، يشمل بياناتهم الشخصية، ووسائل التواصل معهم.

3-  تسهيل فرزهم وترشيح المميزين منهم إلى المراحل التالية من المسابقة.

ومن خلال الموقع الإلكتروني للمسابقة يتمكَّن المتنافسون من معرفة انتقالهم لكل مرحلة من مراحل المسابقة، إضافة إلى إمكانية استعراض الملفات الصوتية التي رفعوها على صفحاتهم في مختلف المراحل.

لجان تحكيم متخصصة تعمل على تقييم المتسابقين

ويتم فرز المتسابقين في مراحل المسابقة من خلال لجان تحكيم متخصصة تعمل على تقييم المتسابقين في فرعي التلاوة والأذان وفق ضوابط ومعايير محددة تراعي روح الشفافية والنزاهة وقيم الحياد والحوكمة في التجويد، وكيفية الأداء وإتقان المقامات، وضبط مخارج الحروف.

المتنافسون يمرون في المسابقة بأربع مراحل

ويمر المتنافسون في المسابقة بأربع مراحل، ثلاث منها إلكترونية يتم الترشيح فيها بناء على مستوى الأداء عبر الموقع الإلكتروني، فيما تكون المرحلة الرابعة حضورية أمام لجنة التحكيم والمشاهدين في برنامج «عطر الكلام» الذي ستبث حلقاته خلال شهر رمضان المبارك على قناة ««mbc، ومنصة شاهد الرقمية.

ويعدُّ «عطر الكلام» أكبر برنامج مسابقات في مجاله على مستوى العالم، إضافةً لكونه أول برنامج يجمع بين منافسات تلاوة القرآن الكريم والأذان، وتتولى الهيئة العامة للترفيه مهام تنظيمه والإشراف عليه، حيث رصدت له جوائز تصل إلى 12 مليون ريال،وللمشاركة فيه الدخول من خلال هذا الرابط.

وتعمل مسابقة القرآن والأذان العالمية على إظهار ثراء وتنوع ثقافات العالم الإسلامي وأساليبها الصوتية في تلاوة القرآن ورفع الأذان، وتسليط الضوء على الأصوات المتميزة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، إضافةً إلى دعم وتمكين المبدعين والموهوبين والاحتفاء بهم، والتعريف بسماحة الإسلام ووسطيته.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية القرآن الكريم عطر الكلام مسابقة القرآن والأذان العالمية

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