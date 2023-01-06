توقيع 6 اتفاقيات عماليّة بقيمة 27 مليار ريال لاستقدام نصف مليون عامل

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من أجل استقدام نصف مليون عامل وعاملة، تم توقيع 6 اتفاقيات عماليّة بقيمة 27 مليار ريال.

6 اتفاقيات عمّالية بقيمة 27 مليار ريال

وحسب موقع «أرقام»، فقد كشفت «أركو» للاستقدام أنه بهدف تلبية لاحتياجات السوق الحالية والتوسعية المستقبلية، فقد تم توقيع 6 اتفاقيات عمّالية بقيمة 27 مليار ريال مع كل من:

1 – تركيا.

2 – تايلاند.

2 – إندونيسيا.

4 – أذربيجان.

5 – أوزبكستان

6 – طاجيكستان.

العمالة تخدم كل قطاعات الأعمال في المملكة

وأوضحت أن هذه الاتفاقيات جاءت على هامش زيارات وزارية رسمية سابقة لوزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، ووزير الاستثمار خالد الفالح لهذه الدول، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تستهدف بلوغ عدد العمالة المستقدمة من دولتي تايلاند وإندونيسيا 400 ألف موظف حتى عام 2030 لجميع الأنشطة والمهن، فيما تستهدف هذه الاتفاقيات استقدام 100 ألف عامل وعاملة من هذه الدول وعلى مدى السبعة أعوام القادمة.

خلق بيئة عملية جاذبة لشركات الموارد البشرية

وأشارت إلى أنها تتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في خلق بيئة عملية جاذبة لشركات الموارد البشرية المحلية والدولية لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة سواء في مهن العمالة المنزلية أو المهن التي يحتاجها أصحاب الأعمال.

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