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«الخثلان» لخبراء الأرصاد: لا تنطقوا بهذا عند سقوط الأمطار.. «كفر أصغر»
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«الخثلان» لخبراء الأرصاد: لا تنطقوا بهذا عند سقوط الأمطار.. «كفر أصغر»

«الخثلان» لخبراء الأرصاد: لا تنطقوا بهذا عند سقوط الأمطار.. «كفر أصغر»

«الخثلان» لخبراء الأرصاد: لا تنطقوا بهذا عند سقوط الأمطار.. «كفر أصغر»
١١:٣١:١٣ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من نسبة نزول المطر إلى غير الله، في سياق تعليقه على تفسير خبراء الطقس والأرصاد.

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توقعات نزول الأمطار

وقال عبر حسابه في موقع “تويتر”: “توقعات نزول الأمطار لابأس بها؛ لأنها لا تعدو أن تكون تفسيرًا لسنن الله في الكون.. أما بعد نزول المطر فلا يجوز نسبة نزوله لغير الله لا للمنخفض الجوي ولا لغيره”.

وتابع: ويدل على ذلك أن “النبي ﷺ قال لأصحابه يومًا بعد نزول المطر: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: “أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب”.

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كفر النعمة

وأضاف الخثلان “والمراد بالكفر في الحديث كفر النعمة وهو كفر أصغر”، متسائلاً: “وإذا كان هذا وقع من بعض الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم.. فكيف بوقتنا هذا ؟!”.

وتابع” “فينبغي للمسلم أن يكون حذرًا بعد نزول المطر من نسبته لغير الله.. والمشروع أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته.. اللهم اجعله صيباً نافعًا..”.

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