رادارات الطقس: أمطار غزيرة على الرياض والشرقية خلال الساعات القادمة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن صور رادارات الطقس؛ أظهرت أن الفرصة ما تزال مستمرة بهطول أمطار غزيرة على منطقتي الرياض والشرقية، وذلك – بمشيئة الله – خلال الساعات القادمة.

سيول وأمطار على الرياض والشرقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

أمير الرياض يشدد على الحضور الميداني

ووجَّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، جميع الجهات المعنية بسرعة الرفع بتقارير عن نتائج الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة الرياض وبعض محافظات المنطقة، مشددًا على الجهات المعنية بتكثيف الحضور الميداني، ومعالجة ما نتج من آثار للأمطار، وتسخير الجهود كافة؛ لمواجهة الحالات الطارئة وتحقيق السلامة للجميع.

تحذيرات من أمطار على الرياض والشرقية

وأصدرت مديرية الدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 10 مساءً، مبينة أن المركز الوطني للأرصاد يحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الساعة 3 صباح يوم غد السبت.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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