تواصل – واس:

وجَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جميع الجهات المعنية بسرعة الرفع بتقارير عن نتائج الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة الرياض وبعض محافظات المنطقة.

وأكد سموُّه على الجهات المعنية بتكثيف الحضور الميداني، ومعالجة ما نتج من آثار للأمطار، وتسخير الجهود كافة؛ لمواجهة الحالات الطارئة وتحقيق السلامة للجميع.

أمطار وسيول في الرياض والطائف

ومع استمرار الحالة المطرية، ووسط انخفاض درجات الحرارة، جرت السيول والأودية في الرياض والطائف.

تحذيرات من أمطار على الرياض والشرقية

وأصدرت مديرية الدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 10 مساءً، مبينة أن المركز الوطني للأرصاد يحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الساعة 3 صباح يوم غد السبت.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

جريان السيول وأمطار على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

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