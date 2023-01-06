دراسة: التسويف يمكن أن يجعلك مكتئبًا وفقيرًا

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توصل باحثون إلى أن طلاب الجامعات معرضون لخطر الإصابة بالاكتئاب وضعف الصحة والألم الجسدي والصعوبات الاقتصادية، بسبب تأجيل المهام التي ينبغي إنجازها إلى اللحظة الأخيرة، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

وحللت الدراسة التي شملت 3525 طالبًا جامعيًا سويديًا، المشاركين في ثلاث نقاط زمنية مختلفة “لتقييم ما إذا كان التسويف مرتبطًا بنتائج صحية أسوأ بعد تسعة أشهر”.

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وباء تعليمي

ووصفت الدراسة التسويف – أو الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لإكمال مهمة ما – بأنه وباء تعليمي بين طلاب الجامعات على وجه الخصوص.

ووصف الباحثون التسويف بأنه “شكل من أشكال فشل التنظيم الذاتي المرتبط بسمات الشخصية مثل الاندفاع، والتشتت، وضعف الضمير”، بل إنه يمتلك القدرة على التأثير على النجاح الأكاديمي.

وكتبوا، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”: “يتمتع الطلاب المنخرطون في الدراسات الجامعية بمستويات عالية من الحرية وبنية منخفضة، مما يفرض متطلبات عالية على قدرتهم على التنظيم الذاتي”، مضيفين أن مثل هذه المطالب العالية يمكن أن تخلق تأثير كرة الثلج على الأشخاص المعرضين للتسويف.

واختار الباحثون المجموعة المشاركة باستخدام بيانات من دراسة الحياة الجامعية المستدامة، والتي تتبعت طلاب الجامعات السويدية لمدة عام عبر استطلاعات الرأي عبر الإنترنت. واختارت هذه الدراسة الأخيرة مجموعة من المشاركين من تخصصات مختلفة، على الرغم من اقتصارها على مجموعة مختارة من الكليات السويدية.

وبعد الاختبار الأساسي، تم مسح الطلاب في ثلاث نقاط زمنية مختلفة، بما فيها عند علامة الأشهر التسعة، والتي تمثل عامًا دراسيًا كاملاً. ويعتقد الباحثون أن الفترة كانت “مناسبة للتسويف لإظهار ارتباطاتها المحتملة مع نتائج صحية مختلفة”.

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التسويف وضعف الصحة العقلية والجسدية والمالية

واكتشف المحللون أنه على الرغم من ضعفها، إلا أن هناك روابط موجودة بين التسويف وضعف الصحة العقلية والجسدية والمالية. في حين أن التدخل قد لا يؤثر على النتائج الصحية العامة للطلاب على نطاق واسع، فقد ادعى الباحثون أنه يمكن أن يخفف من “الجمعيات الصغيرة”.

ولتلخيص الأمور، حث الباحثون، الطلاب على التوقف عن التباطؤ في الانتهاء من واجباتهم المدرسية. وكتبوا: “بالنظر إلى أن التسويف منتشر بين طلاب الجامعات، فقد تكون هذه النتائج ذات أهمية لتعزيز فهم صحة الطلاب”.