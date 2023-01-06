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مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين شمال الضفة الغربية
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مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين شمال الضفة الغربية

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين شمال الضفة الغربية

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين شمال الضفة الغربية
١٠:٢٨:٣٣ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصيب فلسطيني على الأقل اليوم، في اعتداء للمستوطنين اليهود على منازل الفلسطينيين في بلدة سالم شرق مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، بحماية من جيش الاحتلال الغاشم الذي واصل تنفيذ مداهماته واعتداءاته على ممتلكات الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن فتى أصيب في رأسه بجروح حرجة خلال مواجهات اليوم بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال بمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

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بناء جدار عازل جديد شرق قطاع غزة

وفي السياق ذلته، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عن الشروع في بناء جدار إسمنتي جديد شرق قطاع غزة، بطول 4.6 كم، لتوفير الحماية للمستوطنات، وتحركات المستوطنين، قرب السياج الفاصل مع القطاع.

وقال رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي في تصريح إن الجدار الذي شرع الاحتلال الإسرائيلي في إقامته شرق القطاع هو إمعان في تشديد حلقات الحصار، مؤكداً أن إقامة الاحتلال للجدران العازلة لها نتائج وانعكاسات سلبية على المياه ومجمل الحياة البيئية في قطاع غزة .

يُذكر أن قوات الاحتلال قد انتهت العام الماضي من إقامة الجدار الإسمنتي الفولاذي الذي يمتد من بيت حانون شمال قطاع غزة حتى رفح جنوباً، بمتوسط ارتفاع 8 أمتار وعمق 25 متراً .

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الجدار الإسمنتي الفولاذي الضفة الغربية بناء جدار عازل رفح قطاع غزة مستوطنون منازل الفلسطينيين

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