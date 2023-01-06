شاهد.. لقطات جوية لجريان السيل في الدلم وفرحة الأهالي بقدومه

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أظهرت مقاطع فيديو تم التقاطها من الجو، جريان السيل في مناطق عدة من محافظة الدلم جنوب العاصمة الرياض جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليوم الجمعة.

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ورصدت المقاطع التي جرى تداولها عبر حساب المصور حسن العسكر في موقع “تويتر”، جريان السيل في منطقة وادي العين في الدلم، شعيب الخبي، وادي ماوان، وادي وثيلان، ومزارع محافظة الدلم اليوم.

فرحة أهالي محافظة الدلم بقدوم السيل

وأظهرت اللقطات، لحظة فرحة أهالي محافظة الدلم بقدوم السيل لسقيا مزارعهم.

خمس توجيهات لضمان السلامة

وتزامنًا مع سقوط الأمطار والسيول، دعت بلدية محافظة الدلم إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ودعت إلى الالتزام بخمس توجيهات لضمان السلامة:

– تجنب مناطق سقوط الأمطار والسيول.

-الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.

-تخفيف السرعة أثناء القيادة لتجنب خطر الانزلاق.

-استخدم إشارات التنبيه أثناء انعدام الرؤية.

-ابتعد عن مناطق الأشجار لتجنب سقوطها.