الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. لقطات جوية لجريان السيل في الدلم وفرحة الأهالي بقدومه
«الحج والعمرة» تكشف آلية استعادة الأموال بعد دفع قيمة باقة الحج
والسبب صادم.. أمريكي يُنهي حياة أولاده الخمسة وزوجته وحماته
«عن بُعد».. منصة دروب تعلن عن 29 دورة تدريبية مجانية و3 مسارات في 70 ساعة
بسبب الأمطار.. تأجيل فعالية «بسطة الرياض» غدًا السبت
القبض على مواطنين لسرقتهما مركبة وارتكاب حادثة جنائية بالشرقية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. لقطات جوية لجريان السيل في الدلم وفرحة الأهالي بقدومه

شاهد.. لقطات جوية لجريان السيل في الدلم وفرحة الأهالي بقدومه

شاهد.. لقطات جوية لجريان السيل في الدلم وفرحة الأهالي بقدومه
١٠:١٩:٣٥ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو تم التقاطها من الجو، جريان السيل في مناطق عدة من محافظة الدلم جنوب العاصمة الرياض جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليوم الجمعة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. مشاهد جوية لجريان السيول والأودية بالدلم في الرياض

ورصدت المقاطع التي جرى تداولها عبر حساب المصور حسن العسكر في موقع “تويتر”، جريان السيل في منطقة وادي العين في الدلم، شعيب الخبي، وادي ماوان، وادي وثيلان، ومزارع محافظة الدلم اليوم.

فرحة أهالي محافظة الدلم بقدوم السيل

وأظهرت اللقطات، لحظة فرحة أهالي محافظة الدلم بقدوم السيل لسقيا مزارعهم.

خمس توجيهات لضمان السلامة

وتزامنًا مع سقوط الأمطار والسيول، دعت بلدية محافظة الدلم إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ودعت إلى الالتزام بخمس توجيهات لضمان السلامة:

– تجنب مناطق سقوط الأمطار والسيول.

-الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.

-تخفيف السرعة أثناء القيادة لتجنب خطر الانزلاق.

-استخدم إشارات التنبيه أثناء انعدام الرؤية.

-ابتعد عن مناطق الأشجار لتجنب سقوطها.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الأمطار الغزيرة السعودية اليوم السيل شعيب الخبي محافظة الدلم مزارع الدلم وادي العين وادي ماوان وادي وثيلان

مواد ذات صلة

المزيد
أمريكا تستجوب أخا «الدوسري» وتحتجز وفد زيارته 10 ساعات بالمطار

أمريكا تستجوب أخا «الدوسري» وتحتجز وفد زيارته 10 ساعات بالمطار

٠١:١٩ ص، الثلاثاء، ٠٣ نوفمبر ٢٠١٥
42 إصابة بالرصاص الحي عقب اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

42 إصابة بالرصاص الحي عقب اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

١٠:٤٥ ص، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
ضبط 2795 مخالفاً لنظام العمل والإقامة في الشرقية

ضبط 2795 مخالفاً لنظام العمل والإقامة في الشرقية

٠٥:٥٤ م، السبت، ١٤ مارس ٢٠١٥
أمير عسير يوجه بترحيل سائقي الشاحنتين المتسابقيْن على طريق «بحر أبوسكينة» (فيديو)

أمير عسير يوجه بترحيل سائقي الشاحنتين المتسابقيْن على طريق «بحر أبوسكينة» (فيديو)

٠٨:٢٠ م، الأربعاء، ١٢ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *