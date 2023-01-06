والسبب صادم.. أمريكي يُنهي حياة أولاده الخمسة وزوجته وحماته

تواصل – وكالات:

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مواطنًا يبلغ من العمر 42 عامًا أقدم على مجزرة بشعة، حيث أنهى حياة أولاده الخمسة وزوجته وحماته.

الأمريكي أنهى حياته بعد الجريمة

وأوضحت أن أمريكيًا في بلدة إينوك في ولاية أوتاه الأمريكية أنهى حياة أولاده الخمسة وزوجته وحماته، وأنهى حياته أيضًا بعد ارتكابه الحادث مباشرة، وذلك برصاصة في رأسه.

وأضافت أن الأب أنهى حياة بناته اللاتي في عمر 17 و12 و6 أعوام، بالإضافة إلى ابنين آخرين عمر أحدهما 4 سنوات والآخر 5 سنوات، مع زوجته البالغة من العمر 40 عامًا وحماته السبعينية.

وأشارت إلى أن شرطة ولاية أوتاه، فتحت تحقيقًا للوقف على ملابسات الحادة ومعرفة أسبابا الجريمة، مؤكدة أنه لم تتوصل بعد إلى سبب إقدام الأب على ارتكاب جريمته، مبينة أن السبب المرجح حتى الآن هو طلب الزوجة الطلاق، حسب «العربية».

140 مليون قطعة سلاح مخصصة للأفراد

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه وزارة العدل الأمريكية، تقريرًا، يثبت أن شركات تصنيع الأسلحة النارية الأمريكية أنتجت خلال العقدين الماضيين حوالي 140 مليون قطعة سلاح مخصصة للأفراد.

وأوضح التقرير- حسب «فرانس برس» – أن الشركات الأمريكية أنتجت 139 مليون قطعة سلاح ناري مخصصة للبيع للأفراد، بينها 11.3 مليون قطعة أُنتجت في العام 2020 فقط.

كما استوردت الولايات المتحدة، في الفترة نفسها، 71 مليون قطعة سلاح ناري، وصدّرت 7.5 مليون قطعة فقط، فيما ارتفع عدد الشركات المصنعة للأسلحة داخل الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2000 إلى عام 2020، من 2222 شركة إلى 16 ألفًا و 936 شركة.

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