«عن بُعد».. منصة دروب تعلن عن 29 دورة تدريبية مجانية و3 مسارات في 70 ساعة

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أعلنت منصة التدريب الإلكتروني «دروب»، أنه من خلال مسارات التدريب فإنها تقدم عدة دورات يجمعها مسار واحد لتقوية مهاراتك وتعزيزها في مجال محدّد من اختيار المتدربين للمجال الذي يفضلونه.

شعارات الدورات التدريبية للمنصة

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها تعلن عن 29 دورة تدريبية مجانية و 3 مسارات في أكثر من 70 ساعة، وذلك عن بُعد، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية تأتي تحت عدد من الشعارات، أبرزها:

1 – دربك للاستقرار، عبارة عن دورات تدريبية حول تطوير الذات والنجاح والتميز الوظيفية.

2 – دربك للتطوير، وهي دورات تدريبية في صناعة القادة ومنهجيات العمل وإستراتيجيات الأعمال وغيرها.

3 – دربك للاحتراف، دورات تدريبية في التقنيات الرقمية العالية، والإدارة وخدمة العملاء وغيرها.

التدريبي بالمنصة مجاني ومدعوم بالكامل

في الوقت نفسه، أوضح الحساب الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن منصة دروب تقدم مجموعة من المحتوى التدريبي في العديد من القطاعات والمجالات، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن المحتوى التدريبي بالمنصة مجاني ومدعوم بالكامل، ويتوفر عدد منها عن بعد، وتقدم المنصة شهادات موثقة من صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد انتهاء الدورات.

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