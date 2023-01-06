بسبب الأمطار.. تأجيل فعالية «بسطة الرياض» غدًا السبت

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنه سيتم تأجيل فعالية «بسطة الرياض» غدًا السبت بسبب تقلبات الطقس وتساقط الأمطار.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنه وفقًا للظروف المناخية ووسط استمرار هطول الأمطار، فقد قررت تأجيل فعالية بسطة الرياض غدًا السبت، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

إقبال كبير من الجمهور ورواد التسوق العائلي

وتأتي فعالية بسطة، التي تم إطلاقها لتكون كل سبت من الثانية حتى العاشرة مساءً ولمدة 6 أسابيع، حيث شهدت الفعالية في دورتها الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور ورواد التسوق العائلي، ومشاركات واسعة وعروضًا متنوعة للمنتجات الوطنية، إلى جانب فعاليات الفنون الإبداعية والبرامج والأنشطة الترفيهية.

تخصيص ثلاثة مواقع جديدة للفعاليات

وفي وقت سابق، أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تخصيصها لثلاثة مواقع جديدة تقام فيها فعالية «بسطة الرياض» إلى جانب طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية»، وهي ممشى الفريان، متنزه النخيل، وطريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز «حي المغرزات».

دعم المنتجات والمشاريع التجارية الوطنية

وتهدف الفعالية التي تبدأ من الثانية مساءً إلى العاشرة، إلى إحياء الفراغات العمرانية في المدينة، ودعم المنتجات والمشاريع التجارية الوطنية، وتنظيم برامج مجتمعية متنوعة، إلى جانب الاحتفاء بالفنون الإبداعية والتراثية.

120 نقطة بيع لعرض المنتجات الوطنية

وفي مظهر اجتماعي بهيج يدعم الأسر المنتجة والمتاجر الوطنية الناشئة، تشارك في بسطة الرياض 120 نقطة بيع تعرض المنتجات الوطنية والحرفية المتنوعة في سوق مفتوح، يتضمن مشاركات إبداعية في مجال الفنون والموروثات الثقافية والتراثية المتنوعة.

في الوقت نفسه، أصدرت مديرية الدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 10 مساءً.

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