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«الحج والعمرة» تكشف آلية استعادة الأموال بعد دفع قيمة باقة الحج
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«الحج والعمرة» تكشف آلية استعادة الأموال بعد دفع قيمة باقة الحج

«الحج والعمرة» تكشف آلية استعادة الأموال بعد دفع قيمة باقة الحج

«الحج والعمرة» تكشف آلية استعادة الأموال بعد دفع قيمة باقة الحج
٠٩:٥٩:٤٨ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة، الجمعة، عن آلية استعادة الأموال بعد التقديم على الحج للحجاج من داخل المملكة، ودفع قيمة الباقة في حالتي قبل أو بعد صدور التصريح.

وأضافت أنه بعد دفع قيمة باقة الحج سيتم تطبيق السياسة حسب الآتي:

قبل صدور تصريح أداء الحج

-إعادة المبلغ بالكامل من بداية من الإعلان عن إطلاق الحج حتى تاريخ 14 /10/ 1444هـ.

-في حال رفض إصدار التصريح، سيتم حسم أجور خدمات إلكترونية.

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بعد صدور تصريح أداء الحج

-من 15 /10/ 1444هـ وحتى نهاية شهر ذي القعدة، سيتم حسم أجور الخدمات الإلكترونية و10% من قيمة العقد.

-من 1 /12/ 1444هـ لا تُسترد أي مبالغ مدفوعة.

-يُستثنى من ذلك ويتم إعادة كامل المبلغ لمن لم يتمكن من أداء الحج في الحالات التالية:

– الوفاة، أو العجز الصحي، أو القضايا الجنائية، أو حوادث المرور التي نجم عنها تنويم مع إثبات ما يؤكد ذلك.

-الإصابة بفيروس كورونا بعد تاريخ 01/12/1444هـ، ولابد من إلغاء تصريح الحج من منصة أبشر ومن ثم إلغاء الحجز، عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

-في حال وجود تحديثات للشروط التنظيمة أو الصحية الحالية التي قد تتعارض مع الحجز.

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