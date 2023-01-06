القبض على مواطنين لسرقتهما مركبة وارتكاب حادثة جنائية بالشرقية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، أنها ألقت القبض على مواطنين لسرقتهما مركبة وارتكاب حادثة جنائية.

وأوضحت أن المقبوض عليهم ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة أغنام، مؤكدة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة

في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي 98 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز من محمد الملكية.

عقوبة مخالفة رعي الإبل تصل لـ 500 ريال

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل تصل إلى 500 ريال لكل متن.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.

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