احذر: مشروب غازي واحد في اليوم يزيد من خطر إصابتك بالصلع

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حذرت دراسة جديدة من أن تناول مشروب غازي واحد في اليوم قد يزيد من احتمالات الإصابة بالصلع.

ووجد باحثون من جامعة تسينجهوا في بكين، أن أولئك الذين تناولوا مشروبًا غازيًا واحدًا في اليوم لديهم خطر أعلى بنسبة 57 في المئة للإصابة بتساقط الشعر الذكوري مقارنة بمن لم يشربوا.

وعلى وجه التحديد، قام الباحثون بتحليل استهلاك “المشروبات المحلاة بالسكر”، وافترضوا أن أي مشروب يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر. باستثناء المشروبات الغازية المخصصة للحمية، يوصى بالابتعاد عن تناول المشروبات السكرية الأخرى، بما فيها المشروبات الرياضية والقهوة والشاي المحلاة.

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العلامات المبكرة لتساقط الشعر

ووفقُا للبيانات، فإن نصف الرجال يفقدون شعرهم عادة عند بلوغ سن الخمسين، و25 في المئة من الرجال الصلع يرون العلامات المبكرة لتساقط الشعر قبل بلوغهم سن 21 عامًا، وفقًا لعيادة كليفلاند.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، فإن 63 في المئة من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق يشربون مشروبًا سكريًا واحدًا على الأقل يوميًا.

وبحثت الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة “نيوترينتس”، عن الروابط بين استهلاك المشروبات المحلاة وتساقط الشعر بنمط الذكور، في استطلاع تم الإبلاغ عنه ذاتيًا شمل 1028 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا في الصين.

وأجاب المشاركون على أسئلة حول الصلع السابق وعاداتهم الغذائية وما إذا كانوا يعانون من أي مشاكل نفسية. وسُئلوا أيضًا عن عدد المرات التي تناولوا فيها أطعمة ومشروبات معينة – تحديدًا المشروبات الغازية والمرطبات المحلاة.

وكشف هذا عن “ارتباط كبير” بين تناول المشروبات السكرية بكثرة وتساقط الشعر عند الرجال. ولاحظ الباحثون أعلى كمية من المشروبات المحلاة بين الشباب الذين شملهم الاستطلاع، واعتقدوا أنها نتيجة “عدم الوعي بالآثار الضارة” للمشروبات السكرية.

وكتبوا، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “الأمراض المزمنة والوفيات غامضة وبعيدة للغاية بالنسبة للشباب لدرجة أنهم غير مستعدين للتخلي بالرضا الذي تجلبه هيئات الرعاية الاجتماعية من أجل أهداف صحية طويلة الأجل”.

وخلص الباحثون أيضًا إلى أن تناول المشروبات السكرية من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بتساقط الشعر بنسبة 21 في المئة، في حين أن تناول أربعة إلى سبعة من المشروبات المحلاة زاد من الخطر إلى 26 في المئة.

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المشروبات المحلاة والصحة النفسية

بالإضافة إلى تساقط الشعر، وجدوا علاقة بين تناول المشروبات المحلاة والصحة النفسية – مما قد يؤدي إلى تأجيج حلقة مفرغة من الاكتئاب والقلق التي تفاقمت بسبب تساقط الشعر.

وفي تحليلهم، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستهلكون ثلاث صودا يوميًا لديهم خطر أعلى بنسبة 25 في المئة من الاكتئاب. اكتشفوا أيضًا أن السكريات البسيطة في مثل هذه المشروبات مرتبطة بقلق متزايد بين المشاركين في الدراسة البالغ من العمر 45 عامًا.

وهذا الرابط المحتمل بين النظام الغذائي السيئ والصلع ليس هو الأول من نوعه، على الرغم من أن باحثين آخرين حللوا آثار الملح وانحسار خط الشعر.

وقال بعض الباحثين إن الأكل الصحي والفيتامينات والمعادن المختلفة يمنع تساقط الشعر، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تناول الطعام النظيف يمثل نهاية المطاف أم لا.