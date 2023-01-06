في كتابه الجديد.. الأمير البريطاني هاري يعترف: قتلتُ 25 أفغانيًا دون خجل!

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من دون خجل أو اعتذار، اعترف الأمير البريطاني هاري في كتابه الذي صدر حديثًا، بأنه قتل 25 مسلمًا من أبناء الشعب الأفغاني، مؤكدًا أنهم كانوا قطع شطرنج، وكان يجب إزالتها!

وكشفت صحيفة «التلجراف»، أن الأمير البريطاني هاري دوق ساسكس، أكد في مذكراته، أنه قتل 25 شخصًا خلال مشاركته الثانية في الحرب بأفغانستان.

الأمير سافر في 6 بعثات لأفغانستان

وأوضحت أن الأمير البالغ من العمر 38 عامًا، ذكر أنه سافر في ست بعثات لأفغانستان، أسفرت عن إزهاق أرواح بشرية، وهو أمر لا يخجل منه، مشيرة إلى أنه قال في كتابه «سبير» ومعناه الاحتياط: «إنه في خضم القتال لم يكن يفكر في الـ25 على أنهم أشخاص، بل كانوا مثل قطع الشطرنج».

هاري كان مراقبًا جويًا في ولاية هلمند

وخلال عامي في 2007 و2008، تم نشر العسكري الأمير هاري كمراقب جوي أمامي في ولاية هلمند الأفغانية خلال فترة خدمته الأولى هناك، والتي تم قطعها عندما انتهكت وكالات إخبارية أجنبية التعتيم الإخباري عن خدمته هناك.

الكتاب يشكل خطرًا كبيرًا على العائلة الملكية

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة «ديلي اكسبرس» أن الكتاب الذي سينشره الأمير هاري نجل الملك تشارلز في وقت لاحق، بات يشكل خطرًا كبيرًا على العائلة الملكية لأنه سيكشف أسرارًا كثيرة.

وفي تقرير نهاية الأسبوع، كشفت الصحيفة أن العائلة الملكية تدرس إمكانية منع الأمير هاري من نشر كتابه الجديد في حال تضمن إساءات للأسرة.

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