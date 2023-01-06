خلال 11 شهرًا.. 1.15 مليون مصدر ومستورد في المملكة

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قالت هيئة الزكاة والدخل والجمارك، إن عدد المستوردين والمصدرين، بلغ 1.150.078 مصدرًا ومستوردًا منذ بداية عام 2022 حتى منتصف نوفمبر.

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تعزيز وتمكين الخدمات اللوجستية

وأضافت الهيئة لصحيفة “الاقتصادية”، أنها تهدف إلى تعزيز وتمكين الخدمات اللوجستية وفق الضوابط الجمركية في المناطق الواقعة في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز، وميناء ينبع التجاري، ومطار الملك فهد الدولي، وذلك بما يحقق رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز فاعلية تلك المناطق، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وفي إطار مستهدفات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نحو تقديم خدمات جمركية متميزة وعالية الجودة.

وأكدت إدراكها لأهمية مناطق الإيداع ودورها في تحقيق مرونة الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود، ومدى إسهامها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمملكة.

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الإقرارات الضريبية

من جانب آخر، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن ديسمبر الماضي، وذلك في موعد أقصاه العاشر من يناير الجاري.

وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa، وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1 في المئة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر أو البريد الإلكتروني أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.

وتعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تستقطع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة 63 من لائحة نظام ضريبة الدخل.