الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين وسط العاصمة الصومالية
5 علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بسكتة دماغية.. هكذا تكتشفها
عقوبات أمريكية على مزودي إيران بمعدات تصنيع طائرات ترسلها لروسيا
مشهد نادر.. فيديو متداول يوثق غرق حي سكني تابع لمطور عقاري شرق الرياض
لماذا يبكي طفلك؟ الذكاء الصناعي يكشف السبب خلال ثوانٍ فقط
وفاة مواطنة إثر سقوطها من مبنى تحت الإنشاء بمنطقة بيشة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين وسط العاصمة الصومالية

عاجل.. المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين وسط العاصمة الصومالية

عاجل.. المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين وسط العاصمة الصومالية
٠٨:١٨:٣٢ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين في وسط جمهورية الصومال الفيدرالية خلال اليومين الماضيين، والتي أدت إلى وفاة وجرح العشرات من الأبرياء.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة مع جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق ضد كل أشكال العنف والإرهاب، مجددةً رفضها التام لكل الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتحاول النيل من الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الشقيقة.

وعبرت وزارة الخارجية عن صادق عزاء المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. المملكة تدين اقتحام مسؤول بسلطات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الإرهاب الصومال العاصمة الصومالية العنف المملكة تدين الهجوم الإرهابي الهجوم الإرهابي وزارة الخارجية

مواد ذات صلة

المزيد
العثور على جثة متحللة داخل خزان عمارة في خميس مشيط

العثور على جثة متحللة داخل خزان عمارة في خميس مشيط

٠٩:١٥ ص، الأربعاء، ٢٤ أغسطس ٢٠١٦
«البيئة» زراعة بذور 20 طنًا من تقاوي القمح الجديدة على 100 هكتار

«البيئة» زراعة بذور 20 طنًا من تقاوي القمح الجديدة على 100 هكتار

٠٢:١٢ م، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
الشؤون الاجتماعية تخصص ملياري ريال لمستفيدي الضمان خلال شعبان

الشؤون الاجتماعية تخصص ملياري ريال لمستفيدي الضمان خلال شعبان

٠١:٤١ م، الخميس، ١٨ يونيو ٢٠١٥
شركة الكهرباء تحصل على تمويل 900 مليون دولار لإنشاء محطة توليد

شركة الكهرباء تحصل على تمويل 900 مليون دولار لإنشاء محطة توليد

٠٢:٤٦ ص، الأثنين، ١٦ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *