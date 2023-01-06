شاهد.. قوارب «الدفاع المدني» تساعد سكان الرياض على الخروج من السيول

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية واستمرار هطول الأمطار، باشرت فرق الدفاع المدني محاولات إخراج سكان الرياض على الخروج بالقوارب من السيول.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، قوارب الدفاع المدني داخل حي بوابة الشرق وهي تساعد سكان الرياض على الخروج بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار والسيول.

تحذيرات من أمطار على الرياض والشرقية

وأصدرت مديرية الدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 10 مساءً، مبينة أن المركز الوطني للأرصاد يحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الساعة 3 صباح يوم غد السبت.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

جريان السيول وأمطار على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

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