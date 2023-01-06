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5 علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بسكتة دماغية.. هكذا تكتشفها
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5 علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بسكتة دماغية.. هكذا تكتشفها

5 علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بسكتة دماغية.. هكذا تكتشفها

5 علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بسكتة دماغية.. هكذا تكتشفها
٠٨:١٥:٣٢ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف، أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ مما يحرم أنسجة الدماغ من الأكسجين الضروري جدًا ومواد التغذية الحيوية الأخرى، وفي حين أنها عادة ما تأتي دون سابق إنذار، فقد تظهر علامات معينة في الأيام أو الأسابيع التي تسبقها.

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سكتة دماغية كاملة

وسيصاب حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بسكتة دماغية في نهاية المطاف بسكتة دماغية كاملة، وفقًا لما أوردته صحيفة “إكسبريس” نقلاً عن مركز “بريمر نيورولوجي”.

والسكتات الدماغية المبكرة، أو السكتات الدماغية الصغيرة تُستخدم لوصف النوبة الإقفارية العابرة (TIA)، التي تحدث بسبب اضطراب مؤقت في إمداد الدم لجزء من الدماغ.

وفي حين أنها لا تدوم سوى بضع دقائق ولا تسبب ضررًا دائمًا، إلا أنها قد تكون علامة تحذير على احتمال حدوث سكتة دماغية في المستقبل. “في بعض الحالات، قد يحدث ذلك في غضون ساعات أو أيام لاحقة، أو متأخرًا بعد سنوات”، بحسب المصدر ذاته.

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أعراض ما قبل السكتة الدماغية

وفيما يلي أعراض ما قبل السكتة الدماغية:

– ضعف/ أو تنميل في الوجه أو الذراعين أو الساقين، بشكل عام في جانب واحد من الجسم.

– صعوبة الكلام.

– العمى أو ازدواج الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

– دوار.

– فقدان التوازن.

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