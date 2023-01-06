عقوبات أمريكية على مزودي إيران بمعدات تصنيع طائرات ترسلها لروسيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها قررت فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات تابعة للنظام الإيراني على خلفية صناعة المسيرات الإيرانية.

طهران تسلم روسيا مسيرات تستخدمها في أوكرانيا

وأوضحت أنه تم فرض عقوبات جديدة على مزودي إيران بمعدات لتصنيع طائرات ترسلها طهران لروسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وأكدت أن دعم أعضاء مجلس النواب الأمريكي لخطة الحزبين المعروفة باسم «قانون مهسا» لتكثيف العقوبات على قادة النظام الإيراني، آخذ في الازدياد.

الأمن الإيراني يدهس متظاهرًا

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد قامت القوات الأمنية الإيرانية بدهس المواطن جليل عزيزبور، بمدينة إيلام غربي البلاد، واعتقلته بساق مكسورة إثر الدهس ولم يتلق أي علاج منذ اعتقاله.

تصنيف الحرس الثوري جماعة إرهابية

وطالبت ممثلة السويد في الاتحاد الأوروبي بطرد سفراء إيران من الاتحاد الأوروبي، وتصنيف الحرس الثوري جماعة إرهابية، ومنع نشاط اللوبيات الإيرانية في بروكسل، وفرض عقوبات على ذوي المسؤولين الإيرانيين الذين يعيشون في أوروبا.

وأشارت إلى أنه تزامنًا مع الإجراءات الوحشية والإعدامات والأحكام المشددة التي يطلقها النظام الإيراني ضد المتظاهرين، فقد خرج المحتجون في زاهدان، اليوم الجمعة، وهتفوا ضد النظام: «سواء أعدمتم أو سجنتم.. فإننا صامدون حتى النهاية».

عناصر الأمن يعذبون المعتقلين

في الوقت نفسه، طالب مولوي عبد الحميد إمام أهل السنة في زاهدان إيران بإطلاق سراح المعتقلين، ووقف الأحكام الجائرة ضد الشباب المحتج، مؤكدًا أن عناصر الأمن يعذبون المعتقلين ويضربونهم لانتزاع اعترافات كاذبة.

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