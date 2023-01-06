وفاة مواطنة إثر سقوطها من مبنى تحت الإنشاء بمنطقة بيشة

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باشرت شرطة منطقة بيشة بلاغًا عن حادثة سقوط مواطنة من مبنى تحت الإنشاء، ما أدى إلى وفاتها.

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استكمال الإجراءات النظامية

وجار استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة، على ما أفاد الحساب الرسمي للأمن العام في موقع “تويتر”

ولم يذكر المزيد من التفاصيل حول الحادث.