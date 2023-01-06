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وفاة مواطنة إثر سقوطها من مبنى تحت الإنشاء بمنطقة بيشة

وفاة مواطنة إثر سقوطها من مبنى تحت الإنشاء بمنطقة بيشة

وفاة مواطنة إثر سقوطها من مبنى تحت الإنشاء بمنطقة بيشة
٠٧:٢٥:٥٣ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت شرطة منطقة بيشة بلاغًا عن حادثة سقوط مواطنة من مبنى تحت الإنشاء، ما أدى إلى وفاتها.

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استكمال الإجراءات النظامية

وجار استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة، على ما أفاد الحساب الرسمي للأمن العام في موقع “تويتر”

ولم يذكر المزيد من التفاصيل حول الحادث.

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